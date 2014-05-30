Emniyet: Gezi Parkı direnişi nedeniyle tüm izinler iptal

Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde İstanbul Emniyeti'nde görevli tüm polislere tebliğ edilen yazıda, "Taksim Gezi Parkı direnişleri diye adlandırılan toplumsal olayların yıl dönümü nedeniyle alınacak olan Emniyet tedbirlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla; 27 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar zorunlu haller dışında hiç bir personel senelik izine ayrılmayacaktır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yıllık izinlerin tamamı kaldırıldı. Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tüm polislere imza karşılığı tebliğde bulundu. Radikal gazetesinden Fatih Yağmur’un haberine göre tebligatta ‘ikinci bir emre kadar senelik izinlerin’ kaldırıldığı yazılı. Emniyet, ayrıca mesai sisteminde de bugünden geçerli olmak üzere değişikliğe gitti. Polisler, ikinci bir emre kadar 12 saat görev, 12 saat istirahat düzeninde çalışacak.

‘Gezi direnişinin yıldönümü nedeniyle…’

Emniyetten İstanbul Emniyeti'nde görevli tüm polislere tebliğ edilen yazı şöyle:

“2013 yılının yaz aylarında cereyan eden ve Taksim Gezi Parkı direnişleri diye adlandırılan toplumsal olayların yıl dönümü nedeniyle alınacak olan Emniyet tedbirlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla; 27 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar zorunlu haller (Vefat, hastalık vb.) dışında hiç bir personel senelik izine ayrılmayacaktır.”

Mesailer değişti

İstanbul emniyetinde görevli polislerin mesai sistemi de değişti. Gezi olayları nedeniyle polislere tebliğ edilen bir diğer yazı ise şöyle:

“31 Mayıs günü Taksim Gezi Parkı Direnişinin 1'nci Yıldönümü” kapsamında İstanbul il genelinde alınacak olan emniyet tedbirlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla, 30 Mayıs 2014 cuma günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar 12/12 çalışma esasına göre (12 saat görev, 12 saat istirahat) mesai yapacaklar…”

Alınacak önlemler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki gün önce Selami Altınoluk'un başkanlığında düzenlenen bir toplantıyla Gezi Parkı olaylarının yıldönümü olan 31 Mayıs 2014 günü olası eylemler için alınacak tedbirleri açıklamıştı. Bu önlemler şöyle:

- Taksim, Şişli ve Beşiktaş'ta yaklaşık 25 bin polis görev yapacak.

- Taksim Meydanı'nın bariyerlerle kapatılmayacak ancak 50 TOMA müdahale için hazır tutulacak.

- Polislerin bir kısmı Gezi Parkı içinde tutulacak. Bağlantı yollarına da polis konuşlandırılacak.

- Polis, Taksim'e çıkan güzergahlarda toplanmalara izin vermeyecek.

- Okmeydanı, Gazi Mahallesi, Dolapdere ve Sancaktepe'de de çevik kuvvet polisleri hazır tutulacak.

- Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde eylem ihtimaline karşı polis bekleyecek.

- Metro; Osmanbey İstasyonu'na kadar çalışacak. Buna karşın kapalı yol olmayacak.

- Polis helikopteri havadan gözetleme yaparak toplanan grupları yer ekiplerine bildirecek.

- MOBESE kameralarından da alınan görüntüler ekiplere iletilecek.