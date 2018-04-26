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Politika

Emniyet Genel Müdürü Altınok, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

26 Nisan 2018 21:26

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. 
10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atanan evli ve 2 çocuk babası Selami Altınok, 24 Haziran\'da gerçekleşecek olan milletvekilliği seçimi için, görevinden istifa ederek dilekçesini  İçişleri Bakanlığı\'na sundu.
SELAMİ ALTINOK KİMDİR?
1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum\'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan\'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere\'de bulundu. 
Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. 3 Ağustos 2012 tarihinden Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 sayılı kararname ile Merkez Valisi olarak vekâleten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. 29 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 30 Kasım 2015 – 18 Aralık 2015 tarihleri arasında Bakanlık Onayı ile Bakan Yardımcısı olarak vekâleten görevlendirildi. 18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. 10 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.
Selami Altınok, Gülhan Altınok ile evli olup iki erkek, bir kız çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
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