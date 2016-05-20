Emniyet Genel Müdürlüğü'nden canlı bomba uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 07.05.2016 tarihli yazısıyla IŞİD’in olası eylemlerine karşı uyardı. 11.05. 2016 tarihinde dağıtım yerlerine ulaşan ‘Muhtemel Eylem’ konulu yazıda 30 kişilik bir canlı bomba grubunun Türkiye’ye giriş yapabileceği belirtildi.

Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, EGM’nin yazısında şu ifadelere yer verildi: “DEAŞ’ın Kuzey Halep’te verdiği kayıpların intikamını almak için Suriye/Deyrizor’dan çoğunluğu Tunus vatandaşı yaşları 12-17 arasında değişen (300) kişilik canlı bomba grubunu onarlı gruplar halinde çatışmaların yaşandığı Türkiye-Suriye sınırına canlı bomba eylemi için gönderdiği, bunların içerisinden (30) kişilik bir grubun sınırda DEAŞ adına faaliyette bulunan kaçakçılar vasıtasıyla Özgür Suriye Ordusu kontrolünde bulunan Azez kasabasından, mülteci kılığında Türkiye’ye giriş yapacağı, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere metropol illerde canlı bomba eylemi gerçekleştireceği şeklinde teyide muhtaç bilgiler iletilmiştir.”

Kilis, Antep, Urfa en riskli yerler

EGM, başta Antep, Kilis ve Urfa olmak üzere çeşitli illere dağıttığı yazıda, “Bu hususları kesin olarak dikkate alın ve illerinizdeki TEM birimleriyle paylaşın” dedi. EGM’nin yazısında konu ile ilgili dikkat çeken satırlar şöyle: “Belirtilen hususların çalışmalarınızda değerlendirilmesini, gizliliğe azami derecede riayet edilerek bilmesi gerekenler prensibine göre hareket edilmesini ve gelişmelerden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesini…”

"Bombalı araçlara karşı binaları koruyun"

EGM, IŞİD’in yanı sıra bölge uyarısı da yaptı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü imzalı 02.05.2016 tarihli yazının içeriğinde ‘muhtemel saldırılara karşı’ alınması gereken tedbirler bildirildi. Söz konusu yazıda ‘terör’ kapsamında artan risklerden ve alınması istenen tedbirlerden özetle şöyle bahsedildi: “Emniyet Teşkilatı hizmet binalarına bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmesi muhtemel saldırılara karşı alınması gereken tedbirler emir yazı ile bildirilmiştir. Artan risk nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Emniyet teşkilatlarına ait hizmet binalarının bariyerlerle korunaklı hale getirilmesi ve mutlak suretle korunması için bariyer temini hususunda İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı kanalı ile koordinasyon sağlanması, gerekirse Valilikler, belediye başkanlıkları ve karayolları bölge Müdürlükleri gibi mahalli imkânlar kullanılarak sonuçlandırılmasını…”