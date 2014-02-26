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Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 2 daire başkanı görevden alındı

Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkan yardımcıları Ali Dikici ile Sinan Tuna ile birlikte aynı dairede 3 şube müdürü de görevden alındı

26 Şubat 2014 16:38

 
17 Aralık  operasyonun ardından emniyette görevden alma ve yer değiştirmeler devam ediyor.
 
Fevzi Kızılkoyun  hürriyet.com.tr'de aktardığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Hamza Altıntaş ile Sağlık İşleri Daire Başkanı Yüksel Çelik görevden alındı. Altıntaş’ın yerine Bedrettin Murat, Çelik’in yerine ise Mustafa Şahin atandı.
 
Yabancılar Hudut ve İltica Daire Başkan yardımcıları Ali Dikici ile Sinan Tuna ile birlikte aynı dairede 3 şube müdürü de görevden alındı.
 

Eski Koruma Daire Başkan dava açtı, kazandı

 
17 Aralık operasyonu ardından görevden alınanların açtığı geri dönüş ve yürütmeyi durdurma davaları da sonuçlanmaya başlandı.
 
Eski Koruma Daire Başkanı Yesari Vural, İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmeyi durdurma davasını kazandı.
 

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