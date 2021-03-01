Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sosyal medya hesaplarını korumak için 5 öneri

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesini engellemek için beş öneride bulundu.

TRT Haber, bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın önerilerini şu şekilde derledi:

Şüpheli giriş uyarılarını açın:Bu sayede başka biri hesaba giriş yaptığında önceden haberiniz olur ve önlem alabilirsiniz.

Güvenli olmayan uygulamalara dikkat edin: Güvenliğinden şüphe duyduğunuz uygulamalar, sosyal medya hesaplarınıza erişebilir ve sizin kontrolünüz dışında şeyler yapabilir.

Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun: Şifrenizi güncellemek ve değiştirmek için tek kullanımlık kodlar, e-mail ve telefon numarasına gönderilir.

Sosyal medya hesabına kayıtlı e-mail ve telefon numarasını güncel tutun: Şifresini unuttuğunuz e-mail adresini ve kullanmadığınız telefon numarasını güncelleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif hale getirin: Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde, hesabınıza giriş yapmak için telefonunuza tek kullanı