Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 Mayıs açıklaması: Kanuna aykırı 29 eyleme müdahale edilerek, 394 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), 1 Mayıs'ta kanuna aykırı düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek, 394 kişinin yakalandığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 19 Nisan-01 Mayıs 2021 tarihleri arasında 74 kentte 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlendiği belirtildi.

1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme ise müdahale edildiği ifade edilerek, "Bu eylemlerde 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118’ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

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