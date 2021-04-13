Emniyet Genel Müdürlüğü, bir kadının KADES’e başvurduğu ve sonuç alamadığı yönündeki iddiaları yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), basında yer alan “Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi” başlıklı haberde, Kadın Acil Destek Uygulamasına (KADES) başvurulduğu ve sonuç alınamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

EGM’den yapılan açıklamada, “Y.S. isimli şahıs, trafikte seyir halinde iken Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması üzerinden ihbarda bulunmuş, seyir halinde olduğu ve konumu sürekli değiştiği için şahıs telefonla aranarak konumu teyit edildikten sonra görevli ekipler bulunduğu yere intikal etmiştir. Y. S. , kendisini takip ettiğini iddia ettiği eski erkek arkadaşından şikayetçi olmamış, bunun üzerine görevli ekip yanından ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Bazı basın-yayın kuruluşlarında ‘Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi’ başlığıyla yer alan haberde, Kadın Acil Destek Uygulamasına (KADES) başvurulduğu ve sonuç alınamadığı yönünde mesnetsiz iddialara yer verilmiştir. İstanbul’da meydana gelen olayda Y.S. isimli şahıs, trafikte seyir halinde iken Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması üzerinden ihbarda bulunmuş, seyir halinde olduğu ve konumu sürekli değiştiği için şahıs telefonla aranarak konumu teyit edildikten sonra görevli ekipler bulunduğu yere intikal etmiştir. Y. S., kendisini takip ettiğini iddia ettiği eski erkek arkadaşından şikayetçi olmamış, bunun üzerine görevli ekip yanından ayrılmıştır.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerden korumak için hayata geçirilen KADES uygulaması, bugüne kadar 2 milyon 53 bin 916 kadın tarafından cep telefonuna indirilmiş, uygulama üzerinden gelen her 'yardım çağrısı' titizlikle değerlendirilmiş ve 58 bin 374 asıllı ihbara müdahale edilmiştir. KADES’in başarısı, müdahaleleri ve kamuoyuna yansımalarıyla ortadadır. Uygulamayı kullanan kadınların yüzde 90’ı uygulamayı güvenilir bulmuştur. Hal böyleyken kadınlarımız KADES’e güvenirken, bu tür haberler ile uygulamanın başarısına gölge düşürülmek istenmekte ve kadınlarımız önemli bir önlemden yoksun bırakılmaya çalışılmaktadır. Tüm bu iftira ve karalamalara rağmen güvenlik güçlerimiz, aile içi ve kadına karşı şiddetin son bulmasına yönelik çalışmalarına ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”