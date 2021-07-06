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Emniyet Genel Müdürlüğü: 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi

06 Temmuz 2021 20:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-4 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yaptı. Yapılan açıklamaya göre; 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-4 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.

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