Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Soylu hakkında yaptığı açıklamayı yalanlamadı: Yayınlanacağını bilseydim konuşmazdım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan "Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım. Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız” şeklindeki açıklamasını yalanlamazken, "Röportaj vermek için bu konuşmayı yapmadım ve de bunların yazılacağından haberdar değildim, yazılacağını bilsem hiç konuşmazdım" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı yayında, Cumhuriyet gazetesinde açıklamaları çıkan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a ulaştığını ve programa çıkmaya davet ettiğini söylerken, Çalışkan'ın buna sitemli bir cevap verdiğini söyledi.



Özdemir, Çalışkan'ın cevabını şöyle aktardı:

"Sitemli bir konuşma oldu. Dedi ki, 'Ben ilk olarak size şunu söyleyeyim, röportaj vermek için bu konuşmayı yapmadım ve de bunların yazılacağından haberdar değildim, yazılacağını bilsem hiç konuşmazdım' dedi. Bize de programa çıkmayacağını söyledi. Off the record bir kaç soru sordum, o da off the record, yani gazeteciyle arasında kalmak kaydıyla, çünkü ondan sizin almadan bunları yayımlayamam. Bana bazı olayları anlattı"

Haberi yapan muhabir: "Yazılmasın" deseydi yazmadım

Mustafa Çalışkan'ın söz konusu açıklamaları yazılmaması kaydıyla yaptığı şeklindeki açıklaması üzerine haberi yapan Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar da açıklama yaptı.

Avşar, Twitter'dan "Sedat Peker'e koruma iddiaları üzerine Mustafa Çalışkan’ı aradım. Kendisi bana ‘konuştuklarımız yazılmasın’ şeklinde bir şey söylemedi. Off the record söylüyorum şeklinde bir uyarıda bulunsaydı elbette ki söylediklerini yazmazdım" dedi.

TIKLAYIN - Soylu’nun "Peker'e koruma" konusunda işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan: Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız

Çalışkan ne demişti?

Soylu’nun işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Soylu’nun hakkındaki iddialarına ilişkin, “Allah’a sığınıyorum” demişti.

“Açığa alınmayı bekliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna ise Çalışkan, “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim” yanıtını vermişti.

“Soylu’nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?” sorusuna ise Çalışkan, “Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu ne demişti?

Peker'in Soylu'ya yönelik “Koruma polisimi sen vermedin mi?” iddiasının ardından, Soylu katıldığı bir televizyon programında Hakan Çalışkan’ın intiharına ilişkin soruları net olarak yanıtlamazken dosyanın kendisinin üzerinde ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi sallandırıldığını belirtmişti. Kimlerin "sallandırdığı" konusuna ise değinmemişti.

Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak ise Soylu, “16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edilmişti.