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EMNİYET CEPTEN UYARDI KONYA (A.A) 

29 Aralık 2010 20:04

-EMNİYET CEPTEN UYARDI KONYA (A.A) - 29.12.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonu abonelerine gönderdiği kısa mesajla, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı itibar edilmemesi konusunda uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonları abonelerine; cep telefonları kullanılarak gerçekleştirilen, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili SMS (kısa mesaj) gönderdi. ''Kimden'' bölümünde Emniyet Genel Müdürlüğünün kısatması olan ''EGM'' ifadesi bulunan kısa mesajda, ''Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve türlü bahanelerle kontör/TL ve kartsız havale yapmanızı isteyenlere itibar etmeyiniz'' deniliyor. Mesajın alt bölümünde ise cep telefonu aboneleri, detaylı bilgi için www.asayis.pol.tr  internet adresine yönlendiriliyor.

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