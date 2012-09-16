Emniyet canlı bomba listesini yalanladı: O kadar canlı bombayı örgütler bulamıyor

Sultangazi'deki canlı bomba eyleminin ardından İstanbul Emniyeti'nde açıklandığı belirtilen listeyi yine İstanbul Emniyeti yalanladı. Emniyet, "O kadar canlı bombayı örgütler bulamıyor!" dedi.

Sultangazi’deki Gazi Polis Merkezi'ne düzenlenen canlı bombalı saldırının ardından ortaya çıkan “9 kişilik canlı bomba listesi”yle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Terör örgütleri bile, muhakeme yetisi zaafa uğramış canlı bomba eylemcisi bulmada zorlanırken, emniyet müdürlüğümüzün 9 kişilik 'canlı bomba' tanımlamasında bulunması mümkün değildir” denildi.

Emniyet’in açıklamasında yapılan bilgilendirmeler sonrasında “farkındalığı artırılan ekiplerin” ikişer kişilik 4 ayrı eylem timini silah ve mühimmatlarıyla birlikte çeşitli tarihlerde yakaladığı ifade edildi.

Sultan Işıklı örnek verildi

Açıklamada kamuoyuna yansıyan 9 kişilik canlı bomba listesinde isimleri geçen ancak bu durumu bir basın toplantısı ile yalanlayarak suç duyurusunda bulunan Elif Sultan Kalsın ve Harran Aydın ’a ise dolaylı olarak Sultan Işıklı örneği ile yanıt verildi. Buna göre polis Zekeriya Yurdakul’un öldürülmesi olayının zanlısı olarak aranan Sultan Işıklı’nın annesi tarafından eylemci olmadığı belirtilerek yapılan suç duyurusuna rağmen silahla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada bu durum, “Kanlı terör örgütünün, ölüme gönderdiği çocuğun annesine dahi yalan söyleyerek, kamuoyunu yanıltıcı beyanlar vermesini sağlamakta” olarak açıklandı.