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Yaşam

Emniyet, bilişim suçları üssü kuruyor

Bilişim suçlarındaki artış üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, maliyeti 17 milyon lirayı bulacak bir bilişim üssü kurma kararı aldı.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Bilişim suçlarındaki artış üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, maliyeti 17 milyon lirayı bulacak bir bilişim üssü kurma kararı aldı. Kurulacak üs, Amerika'daki benzeriyle aynı teknolojik özelliklere sahip olacak.


Bilişim suçlarındaki artış dünya ülkelerine paralel olarak Türkiye'de tırmanışa geçti. 1998'de bilişim suçlarıyla ilgili yapılan ihbar sayısı 3 iken bu rakam 2009'da yaklaşık 3 bine çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilişim suçlarıyla daha kapsamlı mücadele etmek için "Bilişim Üssü" projesini hayata geçiriyor. İstanbul Valiliği'nden alınan destekle yapılacak binanın projesi tamamlandı. Vatan Caddesi'ndeki yerleşkeye inşa edilecek bina için emniyetin bir bloğunun yıkılmasına karar verildi. Yapımına nisan ayında başlanması planlanan Bilişim Üssü 2010 sonuna kadar tamamlanacak. 5 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın Amerika'daki "Bilişim Üssü" ile aynı teknolojiye sahip olacağı belirtildi. Maliyetinin 17 milyon lira olması öngörülen bina, tamamen devlet kaynaklarıyla yapılacak. "Bilişim Üssü" tamamlandıktan sonra binaya parmak izi okuyucusu ve göz retinası taraması yapıldıktan sonra girilebilecek.


Ortadoğuya hizmet 


"Bilişim Üssü"nün Türkiye'nin dışında ortadoğu ülkelerine de hizmet verilmesi planlanıyor. Yeni bina ile birlikte bilişim polisi sayısının 100'den 250 çıkarılacağı belirtildi. 2004'te yılında 1 kişi ile başlayan Bilişim Polisi Projesi, 2005'te Bilişim Masası'na, 2006'da Bilişim Bürosu'na dönüştürüldü. 2007'de Bilişim Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü halini alan birimde çalışan polis sayısı 30 iken 2010'da bu rakam 100 kişiye ulaştı.

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