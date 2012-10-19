Emniyet, bayram öncesi sahte para konusunda uyardı

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte paralardaki seri numaralarının aynı olduğunu belirtti. Polis, vatandaşları A 605252529 seri numaralı 50 TL’lik banknot ve A 627619676 seri numaralı 200 TL’lük banknotlar almamaları konusunda uyardı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada piyasaya sahte para sürecek kişinin İ.T olduğu da belirtildi. Bunun üzerine polis, şüphelinin Bağcılar Fatih Mahallesi’ndeki evine operasyon yaptı. İ.T. gözaltına alınırken evdeki bir valizde 460 adet sahte 200 TL’lik banknot, bin 400 adet sahte 50 TL’lik banknot ele geçirildi.



Bayramda piyasaya süreceklerdi



Polis yaptığı incelemede gözaltına alınan şüphelinin parayı, piyasaya sürmek için kalpazanlardan satın aldığının düşünüldüğünü belirtti. Kalpazanların, özellikle bayram öncesi piyasaya sahte para sürdüğünü belirten emniyet yetkilileri vatandaşları da uyardı. Ele geçirilen sahte paraların benzerlerinin piyasada olabileceğini dile getiren yetkililer, sahte paraların belirlenmesindeki bazı özellikleri belirtti.



Para alırken şunlara dikkat



Emniyet yetkilileri, sahte paraların basım kalitelerinin yüksek olabileceğini polis bazı durumlarda mor ışık altında bile sahte paraların parlayabildiğini dile getirdi. Yetkililer vatandaşların şunlara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Şu özellikleri bilmek önemli



Paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzüne dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçek parada Atatürk resminin sağındaki hologram paranın miktarını belirten rakamın altında kalıyor. Sahte parada ise kalpazanlar hologramı rakamın üzerine basabiliyor. Paranın 2 yüzündeki bütünleyici rakam da sahte parada yapılamıyor. Ayrıca sahte parada renkler daha cansız, kağıt kalitesi daha düşük oluyor.



Bu seri numaralı paralara dikkat



Polis, ele geçirilen sahte paraların benzerlerinin piyasaya sürülmüş olabilme ihtimaline karşı sahte paraların seri numaralarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ele geçirilen sahte 50 TL’lik banknotların tamamının seri numarası A 605252529 iken sahte 200 TL’lik banknotların seri numarası A 627619676 olduğu belirtildi.



Operasyon anları polis kamerasına yansıdı



Polisin yaptığı operasyon anları da kameralara yansırken, görüntülerde polisin evde yaptığı arama ve sahte para dolu valizin bulunma anları yer aldı. Polis dolap içerisinde bulduğu valizi açtığı anda, 50 ve 200’lük banknotların bulunma anları görülüyor. Yapılan aramalar sırasında şüphelinin ailesinin de bir odada oturarak beklemeleri dikkat çekiyor. Bu arada gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu devam ediyor.