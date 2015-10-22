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"Emniyet, Ankara katliamından 22 gün önce IŞİD'in özel bir grup hazırladığı konusunda bilgilendirildi"

IŞİD'in eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisinin 17 Eylül'de gönderildiği iddia edildi

22 Ekim 2015 01:00

10 Ekim'de Ankara'da düzenlenmesi planlanan "Barış, Emek ve Demokrasi" mitinginden önce meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği patlamalardan 22 önce, ülkedeki tüm istihbarat ve emniyet müdürlüklerinin IŞİD'in eylem hazırlığı içerisinde olduğuna dair bilgilendirildiği iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’de, FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün yayınladığı belgeler, 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamıyla ilgili büyük bir ihmali gözler önüne serdi. Gün'ün yayınladığı belgelerde, IŞİD’in Suriye’deki eğitim kampında özel bir grup hazırladığı, tüm istihbarat ve emniyet müdürlüklerinin bu büyük eyleme karşı harekete geçmesinin istendiği görülüyor.

Ercan Gün'ün yayınladığı, 17 Eylül tarihli belgelerde, şu ifadeler yer alıyor:

"DEAŞ'ın ülkemize yönelik uluslarası ses getirecek çapta büyük bir eylem yapma kararı aldığı, bu eylemle ilgili olarak seçtiği grubu Suriye/Deyr-ez Zor'da bulunan bir kampta özel eğitime tabi tutmaya başladığı, planlanan eylemin uçak/gemi kaçırma ya da miting/kalabalık yerde aynı anda çok sayıda canlı bomba patlatma şeklinde kompleks bir eylem olabileceği..."

 

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