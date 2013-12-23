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Emniyet amirinin ölümü 'intihar değil' iddiası

Aracında ölü bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Amiri Hakan Yüksekdağ'ın Kuzeni: Ölümünün intihar olmadığını, büyük bir operasyon olduğunu düşünüyoruz

23 Aralık 2013 18:54

Ankara 'da aracında ölü bulunan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli emniyet amiri Hakan Yüksekdağ'ın ölümüyle ilgili  Yüksekdağ'ın kuzeni Ahmet Aydın, olayın intihar olduğuna inanmadıklarını söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli emniyet amiri 35 yaşındaki Hakan Yüksekdağ'ın cenazesi, memleketi Giresun'un Bulancak İlçesi'nde toprağa verildi. Yüksekdağ'ın kuzeni Ahmet Aydın, olayın intihar olduğuna inanmadıklarını söyledi, "Kimse intihar diyerek beni inandıramaz. Büyük bir operasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dikmen'de aracında başından aldığı kurşunla hayatını kaybeden Hakan Yüksekdağ için Bulancak ilçesi Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Yüksekdağ'ın yakınları, Giresun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Bayraktar ve Latif Aksu, Giresun Asayiş Şube Müdürü Rıfat Nurol Demir, Bulancak Kaymakam Vekili Hüseyin Çam, vatandaşlar ile polis memurları katıldı.

Olayın gerçekleştiği tarihten bir gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen Yüksekdağ'ın 5 yaşındaki oğlu Furkan Yüksekdağ da babasının cenazesinde saf tuttu. Yüksekdağ'ın cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Talipli Köyü'nde toprağa verildi.

 

Kimse intihar diyerek beni kandıramaz

 

Kuzeni Ahmet Aydın, 2 çocuk babası Furkan Yüksekdağ'ın güler yüzlü, babacan ve dost canlısı bir insan olduğunu belirterek intihar ettiğine aile olarak inanmadıklarını söyledi.

Olayın sonuna kadar araştırılması gerektiğini belirten Yüksekdağ, "6.5 milyar intihar eder ama en son intihar edecek olan Hakan Yüksekdağ olur. Dün çocuğunun doğum günüydü, bugün cenazesini kaldırıyoruz. Olmaz. 6 ay önce bir çocuğu daha dünyaya gelen insan intihar etmez. Silahının üzerinde kan izi olmadığını duyduk. Bunu intihar etmediğinin en büyük kanıtı olarak görüyoruz. Kesinlikle intihar olduğunu düşünmüyoruz. Kimse intihar diyerek beni inandıramaz. Büyük bir operasyon olduğunu düşünüyoruz" dedi

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