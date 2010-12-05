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EMNİYET AMİRİNİ EŞİ TABANCAYLA VURDU KİLİS (A.A)

05 Aralık 2010 11:45

-EMNİYET AMİRİNİ EŞİ TABANCAYLA VURDU KİLİS (A.A) - 05.12.2010 - Kilis'te, ilçe emniyet amiri, eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Gece, Musabeyli ilçesi emniyet amiri Başkomiser Hüseyin Kurak (32) ve eşi Sıdıka Kurak'ın (32) yaşadığı, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesindeki Kübra Apartmanının 4. katından silah sesleri duyan vatandaşlar polise haber verdi. Sağlık ve itfaiye ekipleriyle olay yerine giden polis, kapıyı kırarak girdiği evde başkomiser Hüseyin Kurak'ı ölü buldu.  Hüseyin Kurak'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Nedeni henüz belirlenemeyen kavga sırasında eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Sıdıka Kurak,Kilis Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Kilis Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sıdıka Kurak'ın alkollü olduğu, olay sırasında çiftin 2 çocuğunun evde bulunduğu tespit edildi. Başkomiser Hüseyin Kurak'ın 6 aydır Musabeyli Emniyet Amirliği görevini yürüttüğü bildirildi.

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