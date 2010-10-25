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EMNİYET AMİRİ ZEREN TUTUKLANDI ANKARA (A.A)

25 Ekim 2010 21:29

-EMNİYET AMİRİ ZEREN TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Orhan Özdemir'in Ankara emniyet müdürü olduğu dönemde özel kalem amirliği görevini yürüten emniyet amiri Ömer Zeren tutuklandı. Avukatlarıyla öğleden sonra Ankara Adalet Sarayına gelen Zeren, hakkında yakalama kararı veren Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Zeren'in tutuklanmasına karar verdi. Zeren, ''adil yargılamayı etkilediği'' iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, avukatlarının tutukluluğuna ilişkin itirazını görüşen Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Zeren'in tahliyesini kararlaştırmıştı. Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'in bu karara itirazı üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Zeren hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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