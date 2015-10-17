Emniyet: Acil pasaport taleplerine öncelik tanıyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğünden, acil olarak pasaporta ihtiyacı olan vatandaşların müracaat ettikleri birimlere bildirmeleri halinde, işlemlerine öncelik tanınarak pasaport almalarının sağlandığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, bazı basın yayın organlarında yer alan "Başkent'te Pasaport Çilesi" başlıklı haberdeki "Pasaport Dairesinin Yenimahalle'den Gölbaşı ilçesine taşınması nedeniyle pasaport almak veya işlem yaptırmak isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşadıkları" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren uluslararası standartlarda tanzim edilen yeni tip umuma mahsus pasaport müracaat işlemlerinin, 81 il Emniyet Müdürlüğü ve bağlı ilçe emniyet müdürlüklerinin pasaport birimleri tarafından alındığı hatırlatıldı.

"5 gün içerisinde işlemler tamamlanıyor"

Pasaport müracaatını takiben yürütülen işlemlerin maksimum 5 gün içerisinde tamamlandığı, pasaport sahiplerinin adreslerine posta ile gönderildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil olarak pasaporta ihtiyacı olan vatandaşlarımızın müracaat ettikleri birimlere bildirmeleri veya 0 312 462 91 46 veya 47 numaralı çağrı merkezlerimizi aramaları halinde, bu kişilerin pasaport tanzim işlemlerine öncelik tanınarak, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığının girişinde bulunan müracaat merkezinden 15 dakika ile 30 dakika arasında pasaportlarını almaları sağlanmaktadır. Haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."