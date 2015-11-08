Emniyet 6 bin polis adayı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 4 bin 900 erkek ve bin 100 kadın olmak üzere toplam 6 bin öğrenci alınacağını duyurdu.

EGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, polis memuru olmak isteyen adayların 10-20 Kasım tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı'nın "www.pa.edu.tr" adresinden başvuru yapabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca başvuruda bulunacak adaylar için 31 Aralık 2015 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları ve 2014 ve 2015'te gerçekleştirilen KPSS Lisans P3 taban puanlarının en az 65 olması şartları yer aldı.

EGM'nin konuya ilişkin açıklaması, şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edecek. 16. Dönem polis meslek eğitimi için POMEM'lere Üniversitelerin lisans mezunları başvurabilecek. Lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. Alınacak polis memuru adayı öğrencilerin 1100'ü kadın, 4900'ü erkek öğrencilerden oluşacak. Ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığı'na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak 10 - 20 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almayan adaylar başvuru yapabilecek. Adayların 2014 ve 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 Puan türünden en az 65,000 taban puan alması gerekiyor. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 52,000 taban puan şartı aranacak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri okul süresince Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek"