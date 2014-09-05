Emniyet operasyonunda 3 polis daha tutuklandı

Emniyetteki 17 Aralık polislerine yönelik operasyon kapsamında 3 polis daha tutuklandı. Böylece 33 kişinin gözaltına alındığı 3. dalga operasyonunda 25 kişi serbest bırakılırken, toplam tutuklu sayısı da 8 oldu.

Operasyon kapsamında 8 polis tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince dün öğlen saatlerinde başlayan sorgulama yaklaşık 10 saat sürdü.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer 5 şüphelinin ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen emniyette ''paralel yapı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 1 Eylül'de, İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 33 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan polislerden 25'i serbest bırakılırken, aralarında 17-25 Aralık operasyonlarının polis şefi eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu toplam 8 kişi tutuklandı.

Emniyette "paralel yapılanma" iddialarına yönelik operasyonlarda, şüphelilere ilk kez "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlaması yöneltildi.

Tutuklama kararında, polislerin hazırladıkları fezlekede 61. Hükümet'in Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "örgüt lideri" ve" dönemin başbakanı" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Kararda ayrıca şüphelilerin emniyet içindeki ast-üst ilişkisine uymadığı ve kendi aralarında hiyerarşik bir yapı oluşturduğunun altı çizildi.