Emmy’yi kazanan Nicole Kidman, eşinin önünde rol arkadaşını öptü

T24 Çeviri

ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen 69. Emmy Ödülleri’nde, ‘En İyi Kısa Dizi Kadın Oyuncusu’ dalında heykelciği kucaklayan ünlü oyuncu Nicole Kidman, kutlama öpücüğünü yanında dikilen eşi Keith Urban’a değil, rol arkadaşı Alexander Skarsgard’a verdi. Kidman’ın The Big Little Lies’daki rolüyle ‘En İyi Kısa Dizi Yardımcı Erkek Oyuncusu’ dalında ödüle uzanan Skarsgard’ı öpmesi, sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

HBO’nun çok sevilen vampir dizisi True Blood’daki rolüyle tanınan İsveçli sanatçı Skarsgrad, The Big Little Lies dizisinde, Kidman’ın canlandırdığı karakterin şiddete eğilimli eşini canlandırıyordu. Ödülü almak için sahneye çıktığında Kidman’ın yanı sıra diğer kadın rol arkadaşları Reese Whitterspoon, Shailene Woodley, Zoe Kravitz ve Laura Dern’e de teşekkür eden Skarsgrad, “Bu çocuğa kızlardan biriymiş gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Kidman, sahneden inmesinin ardından Skarsgrad’ın yanına giderek dudaklarına bir öpücük kondururken, eşi Urban da bu sırada ikilinin hemen arkasında ayakta duruyordu.

Kidman ve Skarsgrad’ın rol aldığı The Big Little Lies, geceden toplamda 7 ödülle dönerken; milyonları ekran başına kilitleyen The Handmaid's Tale de ‘En İyi Dizi’ seçildi.