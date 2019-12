Emmy'nin favorisi 'The Pacific'

T24- Televizyon dünyasının Oscarları 62. Emmy adayları açıklandı. The Pacific ve Mad Men'in en fazla adaylık aldığı ödül töreni canlı yayınla CNBC-e'den yayınlanacak





Televizyon dünyasının Oscarları kabul edilen ve bu sene 62. kez düzenlenecek olan Emmy ödüllerinin adayları açıklandı. CNBC-e ve e2’de yayınlanan dizi ve programların birçok dalda aday gösterildiği Emmy’de en büyük aday CNBC-e’nin dizisi 'The Pacific' ve e2’nin ödüle doymayan dizisi Mad Men oldu. Dexter, Desperate Housewives ve Breaking Bad gibi yapımlar da birçok kategoride yarışıyor.

Pasifik Cephesi’nin hikayesi 24 dalda aday



62. Emmy Ödülleri’nin bu seneki en büyük adayı Steven Spielberg ve Tom Hanks’in yapımını üstlendiği 200 milyon dolarlık bütçeyle dev yapım The Pacific. II. Dünya Savaşı’nın Pasifik cephesini anlatan 10 bölümlük bu mini dizi tam 24 dalda aday gösterildi. Ödüle doymayan Mad Men ise 17 dalda Emmy’e aday oldu.

En iyi Drama dalında da e2 dizileri Mad Men, Dexter ve Breaking Bad altın heykelciği kazanmak için yarışıyor. Aynı zamanda Mad Men, Dexter ve Breaking Bad’in yıldızları Jon Hamm, Michael C.Hall ve Bryan Cranston ise En İyi Aktör-Drama dalında birbirlerine karşı yarışacaklar. Mad Men’in güzel yıldızı January Jones, CNBC-e dizisi The Closer’in dişli polisi Kyra Sedgwick’e karşı En İyi Aktris–Drama dalında yarışacak.

Komedide de CNBC-e



CNBC-e ve e2 dizileri komedi dalında da ön plana çıkıyor. The Big Bang Theory’nin komik çocuğu Jim Parsons En İyi Aktör–Komedi dalında aday olurken, The New Adventures of Old Christine’nin komik kadını Julia Louis-Dreyfus’da En İyi Aktris– Komedi dalında Emmy adayı oldu.



CNBC-e ve e2 dizi ve programlarının adaylıkları şöyle:



The Pacific (24) MadMen (17), Breaking Bad (7), Dexter (7), Two and a Half Men (6), The Big Bang Theory (5), 24 (5), How I Met Your Mother (4), The Daily Show With Jon Stewart (4), The Simpsons (4), The Tonight Show With Conan O’Brien (4), The Tudors (4), The Closer (2), CSI: Crime Scene Investigation (2), The New Adventures of Old Christine (2), The Prisoner (2), Bored To Death (1), Chuck (1), Desperate Housewives (1), Family Guy (1), iCarly (1), Late Night With Jimmy Fallon (1), Heroes (1), Hung (1), Nip /Tuck (1), South Park (1)...