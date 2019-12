Emmy Ödüllerine geri sayım başladı

T24- Televizyon dünyasının Oscar’ı olarak bilinen Emmy Ödülleri bu yıl 62.si düzenlenecek tören ile Los Angles’da sahiplerini bulacak. 29 Ağustos’ta gerçekleşecek tören için Nokia Theatre’da hazırlıklar tamamlanmak üzere. Steven Spielberg ve Tom Hanks’in yapımını üstlendiği The Pacific 24 dalda aday gösterilirken geçen yılın ödül rekormeni Mad Men ise 17 dalda ödüle aday.





Kırmızı halı seremonisi, görkemli sahnesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen törenin yayınında bu yıl bir yenilik de var: törenin yayınında ilk kez sahne arkası görüntüler de yer alacak, canlı sahne arkası şovun sunumunu ise David Neal üstlenecek.



Sunuculuğunu ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın yapacağı törendeki bu yıla ait bir başka yenilik ise altı yıl sonra ilk kez verilecek ‘Bob Hope Humanitarian’ ödülü. Daha önce Bill Cosby ve Oprah Winfrey gibi isimlerin aldığı ödül bu yıl George Clooney’e verilecek.



Ödül töreni ülkemizde cnbc-e ve e2’de pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.00’den itibaren canlı izlenebilecek.“Mad Men” dizisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine birçok kategoride ödüle aday fakat bu sene Mad Men’in en büyük rakibi ülkemizde de büyük ilgi ile izlenen “The Pacific”.



Bazı dallarda aday listeleri ise şöyle:

Drama Dalında En İyi Dizi

“True Blood”

“Dexter”

“Mad Men”

“The Good Wife”

“Breaking Bad”

“Lost”

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Bryan Cranston, "Breaking Bad"

Michael C. Hall, "Dexter"

Kyle Chandler, "Friday Night Lights"

Hugh Laurie, "House"

Matthew Fox, "Lost"

Jon Hamm, "Mad Men"

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Kyra Sedgwick, "The Closer"

Glenn Close, "Damages"

Connie Britton, "Friday Night Lights"

Julianna Margulies, "The Good Wife"

Mariska Hargitay, "Law & Order: Special Victims Unit"

January Jones, "Mad Men"

Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Aaron Paul, "Breaking Bad"

Martin Short, "Damages"

Terry O'Quinn, "Lost"

Michael Emerson, "Lost"

John Slattery, "Mad Men"

Andre Braugher, "Men Of a Certain Age"



Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Sharon Gless, "Burn Notice"

Rose Byrne, "Damages"

Archie Panjabi, "The Good Wife"

Christine Baranski, "The Good Wife"

Christina Hendricks, "Mad Men"

Elisabeth Moss, "Mad Men"

Komedi Dalında En İyi Dizi

"Curb Your Enthusiasm"

"Glee"

"Modern Family"

"Nurse Jackie"

"The Office"

"30 Rock"

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jim Parsons, "The Big Bang Theory"

Larry David, "Curb Your Enthusiasm"

Matthew Morrison, "Glee"

Tony Shalhoub, "Monk"

Steve Carell, "The Office"

Alec Baldwin, "30 Rock"

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Lea Michele, "Glee"

Julia Louis-Dreyfus, "The New Adventures Of Old Christine"

Edie Falco, "Nurse Jackie"

Amy Poehler, "Parks And Recreation"

Tina Fey, "30 Rock"

Toni Collette, "United States Of Tara"

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Chris Colfer, "Glee"

Neil Patrick Harris, "How I Met Your Mother"

Jesse Tyler Ferguson, "Modern Family"

Eric Stonestreet, "Modern Family"

Ty Burrell, "Modern Family"

Jon Cryer, "Two And A Half Men"

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jane Lynch, "Glee"

Julie Bowen, "Modern Family"

Sofia Vergara, "Modern Family"

Kristen Wiig, "Saturday Night Live"

Jane Krakowski, "30 Rock"

Holland Taylor, "Two And A Half Men"

En iyi Mini Dizi

"The Pacific"

"Return To Cranford"

Mini Dizi ya da TV filmi En İyi Erkek Oyuncu

Jeff Bridges, "A Dog Year"

Ian McKellen, "The Prisoner"

Michael Sheen, "The Special Relationship"

Dennis Quaid, "The Special Relationship"

Al Pacino, "You Don't Know Jack"

Mini Dizi ya da TV Filmi En İyi Kadın Oyuncu

Maggie Smith, "Capturing Mary"

Joan Allen, "Georgia O'Keeffe"

Judi Dench, "Return To Cranford"

Hope Davis, "The Special Relationship"

Claire Danes, "Temple Grandin"

En İyi Müzik/Komedi Şov

"The Colbert Report"

"The Daily Show with Jon Stewart"

"Real Time with Bill Maher"

"Saturday Night Live"

"The Tonight Show with Conan O'Brien"

En İyi Reality Şov

"Antiques Roadshow"

"Dirty Jobs"

"Jamie Oliver's Food Revolution"

"Kathy Griffin: My Life On the D-List"

"MythBusters"

"Undercover Boss"

En İyi Yarışma Programı

"The Amazing Race"

"American Idol"

"Dancing With the Stars"

"Project Runway"

"Top Chef"