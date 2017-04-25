Emmanuel Macron: Türkiye için çok derin üzüntü duyuyorum

Fransa’da pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda galip gelen Emmanuel Macron, 1915 olaylarını anma etkinliğine katıldı. Dünkü anma etkinliğinde konuşan Macron, "Ermeni soykırımının dünyada tanınması için mücadele vereceğini" söyledi. Macron, seçilirse Fransa’nın tüm ülkelerdeki demokratları koruyacağını belirterek "Türkiye’nin içine girmekte olduğu eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fransa’da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan AB yanlısı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Marine Le Pen’in galip çıkmasının yankıları sürüyor. Yüzde 24.01 ile ilk turda birinci gelen Emmanuel Macron, ikinci tur seçim kampanyasına 1915 olaylarının sembol isimlerinden gösterilen, “Komitas” adlı Ermeni müzisyen Soghomon Soghomonyan’ın heykeline çiçek bırakarak başladı. Paris’teki heykel önüne çiçek bırakan Macron, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törene Fransa’nın mevcut cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa’daki Ermeni kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Macron, törende yaptığı konuşmada 7 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerini kazanması durumunda “Ermeni soykırımının dünyada tanınması için mücadele vereceğini” söyledi. AFP ajansının haberine göre Cumhurbaşkanı adayı ayrıca, seçilirse Fransa’nın tüm ülkelerdeki demokratları koruyacağını belirterek “Türkiye’nin içine girmekte olduğu eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum” dedi.

"İlerleme olmayacak"

Türkiye’deki referandumun “otoriterleşme” yarattığını söyleyen Macron, kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakerelerinde ilerleme olmayacağını da belirtti. Fransa, 2001 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak tanımıştı. Fransa Anayasa Mahkemesi ise geçen Ocak ayında 1915 olayarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde “bazı suçların reddinin suç sayılmasına” ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.

Fransa bölündü

‘Yürüyüş’ adayı Emmanuel Macron yüzde 24.01, ‘Ulusal Cephe’ lideri Marine Le Pen yüzde 21.3 oy aldı. İkinci tur seçimler bu iki aday arasında yapılacak.

Sonuçlar uzun yıllar sonra ilk kez yerleşik partilerin ikinci tura geçememesi anlamına geliyor. AB karşıtı adayların oyların toplamı ise yüzde 40’ı geçiyor. Her ne kadar AB yanlısı Macron, Brüksel’e ve piyasalara rahat soluk aldırsa bile Fransa’da bölünmüş bir harita söz konusu.

Kuzey ve güneydoğuda Le Pen daha fazla oy alırken, batıda Macron’un oyları öne çıktı. Macron’un cumhurbaşkanı seçileceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyorlar.

‘Önce Fransa’ diye yola çıkan Le Pen ise Macron’un ‘İslamcı terörizmle’ mücadelede zayıf kalacağını, terörle mücadele programının olmadığını savunuyor. Ancak AB ülkeleri Macron’u destekliyor.