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Spor

Emmanuel Adebayor: Soldado büyük bir oyuncu; yakında gollerini atacaktır

"En iyi oynadığım maçlardan biri değildi"

10 Eylül 2017 01:08

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir'in Fenerbahçe deplasmanında 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Emmanuel Adebayor, eski takım arkadaşı Roberto Soldado'nun büyük bir oyuncu olduğunu belirterek, bugün gol atamasa da ilerleyen zamanda gollerini sıralayacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu vurgulayan Togolu futbolcu, sarı-lacivertli ekibin kötü performansına dikkati çekerek böyle bir rakibe karşı galibiyetin önemini vurguladı.

Emmanuel Adebayor, maç sonu şöyle konuştu:

"Önemli olan galip gelmekti. Fenerbahçe zor bir rakip. Uzun zamandır istedikleri gibi oynayamıyorlardı, iyi sonuçlar alamıyorlardı. Onların da bir çıkışa ihtiyacı vardı.

Belli bir tecrübe edindikten sonra futboldan daha çok keyif almaya başlıyorsunuz. Maçtan zaman zaman koptuk ama galip gelmeyi bildik, önemli olan da buydu.

"En iyi oynadığım maçlardan biri değildi"

Futbola başladığımdan beri ilkler zor olmuştur. Bugün ligde bu sezonki ilk golümü attım. Bu benim için yolları, kapıları açıyor. Maçın adamı seçilmeme gelirsek, bence en iyi oynadığım maçlardan biri değildi.

Roberto Soldado'yla daha önce birlikte oynama şansım olmuştu. Bugün yine aynı sahadaydık. Bu akşam gol atamamış olsa da, çok büyük bir oyuncu ve gollerini atacaktır."

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Emmanuel AdebayorBaşakşehirFenerbahçeRoberto Soldado

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