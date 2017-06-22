Emma Watson’dan sokaklarda kitap bırakma eylemi

Oyuncu Emma Watson, ‘The Handmaid's Tale’ adlı kitabın kopyalarını Paris sokaklarının çeşitli yerlerine bıraktığını duyurdu.

‘Harry Potter’ filmiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı ‘Güzel ve Çirkin’ filmiyle büyük beğeni toplayan Watson, kendini kitap dağıtma işine adadı.

Kadın hareketinde oynadığı etkin rolle ve bir kitap kurdu olduğu bilinen 27 yaşındaki İngiliz oyuncu, gönüllü olarak Paris sokaklarına kitap bırakma işini üstlendi.

Yaptığı işi Twitter hesabından paylaşan Watson, ‘The Handmaid's Tale’ adlı kitabın kopyalarını Paris sokaklarının çeşitli yerlerine bıraktığını duyurdu.

Paris’te Watson’ın sokaklarda bıraktığı kitapları bulanlar, bu durumu sosyal medya hesaplarından “Buldum” sözüyle paylaştı.

Watson daha önce de Londra metrosunda farklı istasyonlara kitap bırakma eylemini gerçekleştirmişti.