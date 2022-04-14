Emlakta yabancı dönemi; "Türk müşteriye uygun değil"

Kiralık ev fiyatları tırmanışa geçerken, "Türkler aramasın, sadece yabancıya kiralık" notuyla paylaşılan ilanların sayısı da artmaya başladı.

İstanbul’da, özellikle Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerindeki Arapça ilanlar, sadece Arap müşterilere yönelik. Ayrıca bazı ilanlarda "Vatandaşlığa uygun" gibi ifadeler bulunuyor.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, "Genelde daha proje halinde olan ve piyasaya sokulmayan işlerle anlaşıyorlar. Bu şekilde istedikleri gibi yüksek fiyattan satış yapabiliyorlar” dedi.



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise "Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyor. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatların yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar" diye konuştu.