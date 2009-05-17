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Ekonomi

Emlak vergisinde son 2 hafta

Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödemesi 1 Haziran mesai saati bitiminde sona eriyor.

17 Mayıs 2009 03:00

Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödemesi 1 Haziran mesai saati bitiminde sona erecek.

Kanun gereği gayrimenkulü olanlar, emlak vergisinin 1. taksitini son gün olan 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran Pazartesi akşamına kadar yatırabilecek.

Emlak vergisinin yanı sıra 2009 yılı çevre temizlik vergisinin (iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar ile su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlar için) 1. taksit ödemesi de 1 Haziran akşamına kadar yapılacak.
 
Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödemesi ise 1 Kasım'da başlayacak. Kanunda son ödeme günü olan 30 Kasım'ın kurban bayramına rastlaması nedeniyle, ikinci taksit 1 Aralık Salı günü akşamına kadar ödenebilecek.

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