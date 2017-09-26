Bazı belediyelerin yükselişi yüzde 3000’lere vardırdığı emlak vergisi artışına sınırlama geliyor. Başbakan Binali Yıldırım, emlak vergisi, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasının geçilemeyeceğini vurguladı.

Son dönemde tartışılan emlak vergisi artışlarına sınır geliyor. Başbakan Binali Yıldırım bazı belediyelerin emlak vergisi değerlerini astronomik artırdıklarını belirterek, bu artışların yüzde 3000’lere vardığını söyledi. Yıldırım, “Böyle bir şey yok ki memlekette, bu vatandaşa zulümdür. Buna bir tahdit getiriyoruz yasayla. Belki hükümete yetki alıyoruz. Öyle kafasına göre artırım olur mu? Kızıyor adama, ‘Bu mahalle, bu sokak bana az oy verdi’, bas vergiyi. Böyle bir şey yok” dedi. Vergi oranında sınır olup olmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasının geçilemeyeceğini kaydetti.

130 maddelik tasarı

Yıldırım, dün katıldığı canlı yayında 130 maddelik bir tasarı hazırlandığını belirterek, getirilen düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kaynaklanan kayıplar olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenleme yapıyoruz. Bunun farkını biz bütçeden karşılayacağız. Kimse asgari ücretin altında ücret almayacak yıl sonuna kadar” dedi. Artık sadece bankaların teminat mektubu vermeyeceğini kaydeden Yıldırım, “Sigorta kuruluşları da teminat mektubu verebilecek. Zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili de çok kapsamlı bir düzenleme getiriyoruz” diye konuştu. Turizm bölgelerine ilişkin düzenlemeler de yaptıklarını anlatan Yıldırım, “Turizm bölgelerinde biliyorsunuz bunlar hep devletten 49 yıllığını tahsis veya üst hakkı kiralaması. Bunların sürelerini tekrar uzatıyoruz, yeniliyoruz anlaşmaları. 49 yıl daha vereceğiz. Hem kaynak oluşacak hem de onların süreleri yaklaştıkça yatırım yapmıyorlar, ‘ne olacak ne bitecek’ diye sıkıntı oluyor. Bu şekilde güzel düzenlemeler var” açıklamasını yaptı.

Devlete bağlanacak

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Yıldırım, bu konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacaklarını ifade etti. Yıldırım, “Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin, onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde büyük ölçüde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı çalıştılar” bilgisini paylaştı. “Kadro mu sözleşmeli mi olacakları” yönündeki bir soru üzerine Yıldırım, “Orasını açıklamayayım ama devletle bağları kurulacak. Bu şekilde çalışmalarına devam edecekler” dedi.

Binali Yıldırım, TRT HABER, CNN TÜRK, A HABER, NTV ve HABERTURK TV ortak yayınında soruları yanıtladı.

Varlık Fonu'na atama yakında

Varlık Fonu’na ilişkin bir soruya Yıldırım, “Varlık Fonu’na bir atama önümüzdeki günlerde yapabiliriz. Bu hafta olmasa da haftaya olabilir. Üzerinde çalışıyoruz” yanıtını verdi. Yıldırım, fonun yeniden organizasyonu ile ilgili bir çalışmanın bulunup bulunmadığı yönündeki bir soru üzerine fon ile ilgili spekülasyonların yapıldığını, bunların hiçbirinin doğru olmadığını vurguladı. Yıldırım, “Biz konuşmuyoruz millet konuşsun varsın. Biz daha dün kurduk, atamasını kasımda yaptık, ocakta fiilen göreve başladı. Aman öyle şeyler bekliyoruz ki sanki bir yerden gömü buldu, bir servet, Türkiye’nin bütün işlerini düzeltecek. Bu fonun amacı belli, büyük yatırımlara kaynak sağlayabilecek çalışmalar yapmak” dedi.

Türk Telekom'da süre ekimde doluyor

Türk Telekom’a ilişkin şöyle konuştu: “Sahiplik sorunu ayrı bir konu, şirketin iç çalışması ayrı. Şirket iyi gidiyor. Ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtuldu. Niye? Biz yönetimi değiştirdik, şirket kan kaybetmesin diye” dedi. Hariri Grubu’nun Türk Telekom’da borçlarını ödeyemediğini söyleyen Yıldırım, ortaklık sözleşmesine göre ekimin başında sürenin dolacağını ve kamu olarak müdahale etme haklarının bulunduğunu vurguladı. Yıldırım, “Bankaların alacağı var. Ödeyemiyor. O halde biri gelip diyecek ki ‘Ben bu borçları üstleniyorum, ben yeni ortak olmak istiyorum. Kabul ediyor musunuz?’ Şartlar uygunsa olur, değilse bankalar borçları yeniden yapılandırır şirket çalışmaya devam eder, borcunu öder. Bizim kamu olarak zararımız olmaz” dedi.