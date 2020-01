Emlak sektörünün zirvesine 'Yeşilin Babası' damga vuracak

ANKARA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ\'nin destekleri ve CNR Holding ev sahipliğinde bu sene ikincisi gerçekleştirilecek olan \'CNR Emlak Zirvesi\' öncesinde gayrimenkul sektörüne yön veren isimler bir araya geldi. Zirvede; yeşilin babası olarak bilinen \'God Father of Green\' lakaplı Jerry Yudelson, önümüzdeki on yıllık süreçte yeşil kentler yaratmak için gayrimenkul sektörünün neler yapması gerektiğine vurgu yapacak.

Türkiye\'nin ilk ve tek uluslararası emlak fuarı CNR Emlak Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen CNR Emlak Zirvesi 23 Kasım\'da CNR Expo Yeşilköy\'de kapılarını açacak. Zirvede 30\'un üzerinde konuşmacı, 25 ülkeden, 500\'ü yabancı, toplam 1200 katılımcı ile 23 Kasım\'da buluşacak. “Şimdi Türkiye\'ye Yatırım Zamanıö konulu zirve öncesi İstanbul\'da düzenlenen toplantıda; CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, REIDIN Genel Müdürü Kerim Alain Bertrand, Omurga Capital Partners Genel Müdürü Oğuz Kösebay, GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur ve MRESCO Genel Müdürü Oya Zingal gibi sektörün duayen isimleri bir araya geldi.

Türkiye\'nin lokomotif sektörleri olan emlak ve gayrimenkul sektörlerinin küresel pazara tanıtımının bir ülke meselesi olduğuna vurgu yapan CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, \"Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Şehircilik Şurası\'nda çok önemli bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ana başlıklarından biri de şehirlerdeki yeşil alanlar üzerine oldu. Cumhurbaşkanımız, \'dikkat edin yeşillik ararsanız nerede bulursunuz? Mezarlıkların olduğu yerde bulursunuz. Bunun dışında maalesef. İstanbul\'da selviyi Karacaahmet Mezarlığı\'nda bulursun, onun dışında bulamazsınız. Bu hale geldik\' dedi. Sn. Recep Tayyip Erdoğan\'ın da belirttiği gibi şehirlerimiz beton yığınına döndü veya dönmek üzere. CNR Holding olarak, bu bilinçle, dünya çapında tanınmış, yeşilin babası lakabını almış Jerry Yudelson\'u zirveye davet ettik. Keynote konuşmacımız Yudelson, \'Sürdürülebilir Şehirciliğin Geleceği\" başlıklı konuşmasında yeşil binaların insan hayatındaki önemi ve yeşil binaların geleceğinin yanı sıra yatırımcılara yeşilden nasıl para kazanacaklarını anlatacak.

YEŞİLİN BABASI, \'SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİĞİN GELECEĞİNİ\' ANLATACAK

2. CNR Emlak Zirvesi\'nin “keynote konuşmacısıö yeşil binalar üzerine 14 kitap yazan, 100\'den fazla konferansta keynote konuşmacısı olan ve 25 yıllık tecrübesi ile LEED sisteminde yaklaşık 4000 inşaat sektörü profesyonelini eğiten, \'God Father of Green\' (Yeşilin Babası) lakaplı Jerry Yudelson \'Sürdürülebilir Şehirciliğin Geleceği\' ana başlıklı konuşmasını yapacak. Jerry Yudelson, önümüzdeki on yıllık süreçte sürdürülebilir kentler yaratmak için gayrimenkul sektörünün neler yapması gerektiğine vurgu yapacak. Sürdürülebilir şehirciliğin ileriye götürülmesi için işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler tarafından atılabilecek 5 adımı açıklayacak.

TÜRKİYE\'YE YABANCI YATIRIMCI ÇEKMENİN YOLLARI ARANACAK

\'Şimdi Türkiye ye Yatırım Zamanı\' mottosu ile uluslararası yatırımcı ve sektör profesyonellerin perspektifinden Türkiye\'nin sektördeki önemi özel başlıklarla tartışılacağı CNR İstanbul Emlak Zirvesi; Türkiye\'nin lokomotif sektörleri olan emlak ve gayrimenkul sektörlerinin küresel pazara tanıtımının bir ülke meselesi olduğu bilinciyle, katılımcı olarak belirlediği uluslararası gayrimenkul, yatırımcı ve finans uzmanlarının bir araya getirildiği, sektördeki dinamiklerinin ele alındığı önemli bir platformö diye konuştu.

GYODER Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur\'un CNR Holding\'e, sektörün geleceğine yön veren CNR Emlak Fuarı ve Zirvesini düzenlediği için teşekkür ettiği toplantıda MRESCO Genel Müdürü Oya Zingal ise, “Yatırımcılarımızı körfez sermayesi oluşturuyor. Fonumuz 2008 yılından beri Türkiye\'de varlığını sürdürüyor ve burada ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yatırımcıları neden İngiltere\'ye değil de Türkiye\'ye yatırım yapmaları gerektiğine ikna etmeye çalışıyoruz. Para stabiliteyi sever bunu unutmamız gerekiyor\" dedi.

EN ÖNEMLİ PROJELER AYNI ÇATI ALTINDA

CNR Expo Yeşilköy\'de organize edilecek olan Türkiye\'nin tek uluslararası emlak ve gayrimenkul fuarının bu yılda yoğun ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Fuara yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Aralarında Rusya, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar başta olmak üzere 50\'nin üzerinde ülkeden yatırımcıları ağırlayacak olan CNR Emlak Fuarı\'nın bu yılki yeni pazarları Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Fas olacak. Fuar, Türkiye\'nin en önemli projelerini aynı çatı altında buluşturacak.

