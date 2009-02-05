Emlak piyasasında krizin dibi kağıt üstünde göründü

Reyting kuruluşu Moody's'in raporunda ABD emlak piyasasındaki krizin dibe vurmak üzere olduğu kaydedildi.



Reyting kuruluşu Moody's'in raporuna göre, Florida'dan, Kalforniya'ya kadar, emlak fiyatları, krizin başladığından bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti.



Raporda, bu yılın son çeyreğinde emlak piyasasının dibe vuracağı ve özellikle de gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren toparlanmaya başlayacağı belirtildi.



ABD emlak piyasasında, ev fiyatlarının, 2006 yılının başında zirveye ulaştığı ve o tarihten buyana da düzeltme hareketi içinde olduğu ifade edildi.

