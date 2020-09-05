Emlak Konut, Kanal İstanbul güzergahında 1.4 milyarlık arsa aldı, TOKİ ile protokol imzaladı

Emlak Konut GYO, Kanal İstanbul güzergahında yaklaşık 2 milyon metrekarelik arazi satın almak için TOKİ ile protokol imzaladı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, Emlak Konut GYO, 3 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunarak yaklaşık 2 milyon metrekarelik araziyi TOKİ'den satın almak için 28 Ağustos 2020 tarihinde protokol imzaladıklarını açıkladı.

Bildirime göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı mülkiyetindeki Avcılar, Firuzköy Mahallesinde bulunan toplam 1 milyon 971 bin 786 metrekare büyüklüğündeki dört parselin, imar uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689 bin metrekarelik kısmı değerlemeye tabi tutuldu.

1.42 milyar bedel

Bildirimde, “Yaklaşık 689,049.05 metrekare yüzölçümlü imar parsellerinin 1 milyar 420 milyon TL (KDV Muaf) bedel üzerinden şirketimizce satın alınmasına ilişkin; şirketimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır” dendi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Türkiye'de durmayan tek şey Kanal İstanbul'daki rant aşkı. Garantili hastane yaptılar, garantili köprü yaptılar, garantili yol yaptılar şimdi de rant garantili proje yapıyorlar. Durmak yok ranta devam. Kanal İstanbul'da bitmeyen rant aşkı devam ediyor. Emlak Konut, 1.4 milyar liralık Kanal İstanbul manzaralı arazide rant garantili proje geliştirecek” yorumunu yaptı.