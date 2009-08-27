Emlak bayramda hareketlenecek

Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, konut kredi faizlerinin düşmesiyle Ramazan Bayramı'ndan sonra emlak piyasasında çok ciddi anlamda hareketlilik beklediklerini söyledi.

Taylan, yaptığı açıklamada, konut kredi faizlerinin düşmesini son derece olumlu bulduklarını ve çok gecikmiş bir karar olarak gördüklerini belirtti.

Yaklaşık 5-6 aydır Merkez Bankası'nın çok düşük rakamlarla mevduat faizlerini açıkladığını ama bankacıların uzun dönemdir çok ciddi karlar elde ettiklerini bildiren Taylan, geçen haftadan itibaren banka konut kredi faizlerinde çok ciddi bir rekabetin başladığını ve bugün 5 yılda yüzde 0.96'lara kadar düşen konut kredisi kullanıldığını kaydetti.

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle Ramazan Bayramı'ndan sonra emlak piyasasında çok ciddi anlamda hareketlilik beklediklerini ifade eden Taylan, “İşte bugün diyebiliriz ki Mortgage artık sağlıklı işleyebilir. Bu konut kredi faizleriyle birlikte ilk kez Mortgage sistemine yaklaşmış olundu” dedi.

Emlak piyasasının çok kötü olmadığına işaret eden Taylan, yaz ve ramazan ayı döneminde bulunulmasıyla birlikte biraz durağanlığın söz konusu olduğunu söyledi.

Doğru zaman

Ramazan Bayramı sonrasında piyasaların çok hareketleneceğini düşündüklerini belirten Taylan, dolayısıyla gayrimenkul almak için “çok doğru bir zaman” olduğunu kaydetti.

Tüketicinin bunu çok iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatan Taylan, hükümetin piyasayı hareketlendirmek için araçlarda ÖTV'yi kaldırdığını, tapularda tapu harçlarını yüzde 1'lere düşürdüğünü, hükümet tarafından yeni bir destek gelmesi halinde, gayrimenkul piyasasını ciddi anlamda hareketleneceğini bildirdi.

Gayrimenkul sektörünün çok önemli bir sektör olduğunu ifade eden Taylan, “1 milyondan fazla vasıfsız insanı istihdam ediyor. 250-300 kalem malla iş birliği içinde bulunuyor. İş birliği içinde olduğu alanları tetikleyerek, ekonominin lokomotifi işlevi görüyor” dedi.

Taylan, hükümetin tapu harçlarında yeniden yapacağı bir indirimle Ramazan Bayramı sonrasında, sektörün ciddi anlamda hareketleneceğini, bu durumun sektörle bağlantılı 250 iş koluna ciddi anlamda yansımasının olacağını düşündüklerini kaydetti.

Konut kredisi faizlerinin indirimlerinin diğer bir faydalı yönünün de olduğunu bildiren Taylan, “Geçmişte konut kredisi kullanan vatandaşlar da kredi kullandıklarını bankalara giderek refinansman yapılandırılması istemeleri gerekiyor. Böylece vatandaşların bundan sonra ödeyecekleri konut kredi faizlerini bu mevcut düşmüş faizler üzerinden ödemeye başlarlar. Bu durum o kişiler için ekstra aylık bazda ciddi bir kazanç olur” diye konuştu.

İvme kazandırır

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Emlak Kurulu Başkanı Salim Taşçı da kredi faizlerinin düşmüş olmasının emlak piyasasında “can suyu” anlamına geldiğini belirterek, “Bu can suyu sektöre eylül ve ekim aylarında ivme kazandırır, hareketlendirir” dedi.

Sektörü ayağa kaldıracak kesimin orta direk olduğunu, bu grubun kredi kullanma yönünde hareket sergilediğini anlatan Taşçı, 2006'da gayrimenkulün sektörde zirve yaptığını, 2008'de durgunluk yaşandığını anımsattı. Durgunluğun, inşaat sektöründen değil, tüm dünyadaki global krizden kaynaklandığını vurgulayan Taşçı, Türkiye'de gayrimenkulün her zaman kazandıran sektör olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 6,5,-7 milyon konut açığı bulunduğunu bildiren Taşçı, Türkiye'de olan 20 milyon civarındaki vergi mükellefinin 3'te 1'inin arsa, geri kalanın ise konut mükellefi olduğunu söyledi.

Türkiye'deki 3 büyük sektörden birinin inşaat sektörü olduğunu ifade eden Taşçı, inşaat sektörünün harekete geçmesinin 2 binin üzerindeki sektörü peşinde sürükleyecek iş anlamı taşıdığını belirtti.

Ekim ayından sonra sektörde çok büyük bir hareketlilik beklediklerini anlatan Taşçı, sorumluların taşın altına ellerin hep beraber koymaları gerektiğini sözlerine ekledi.