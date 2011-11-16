-Emisyon hacmi azaldı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Piyasadaki kağıt para miktarını gösteren emisyon hacmi dün, 14 Kasım pazartesi gününe göre, 1 milyar 109 milyon 907,20 bin lira azalarak, 58 milyar 44 milyon 545,08 bin lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, emisyon hacmi 14 Kasım Pazartesi günü, 59 milyar 154 milyon 452,28 bin lira düzeyindeydi. Bu arada, İnterbank işlemleri ile piyasaya 1 milyon 204 bin lira verilirken, açık piyasa işlemleri ile de piyasadan 3 milyar 586 milyon 781 bin lira çekildi.