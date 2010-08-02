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Ekonomi

EMİSYON HACMİ ARTTI ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 18:19

-EMİSYON HACMİ ARTTI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Dolaşımdaki kağıt para miktarını gösteren emisyon hacmi 30 Temmuz Cuma günü, bir önceki güne göre 655 milyon 521,73 bin lira artarak 43 milyar 740 milyon 579,80 bin lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, emisyon hacmi 29 Temmuz Perşembe günü 43 milyar 85 milyon 58,07 bin lira olmuştu. Bu arada, 30 Temmuz Cuma günü açık piyasa işlemleriyle 2 milyar 944 milyon 681,24 bin lira piyasaya verilirken, interbank işlemleriyle 553 milyon 193 bin lira piyasadan çekildi.

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