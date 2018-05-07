Emirdağ'da sel nedeniyle 68 küçükbaş hayvan telef oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Emirdağ ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde araçlar suya gömüldü, evlerin duvarları yıkıldı. Sel sularının dolduğu bir ağılda ise 68 küçükbaş hayvan telef oldu.

Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yer yer doluya dönen yağış nedeniyle sel meydana geldi. Kent merkezinde bazı araçların sürüklenmesi, bazılarının ise suyla dolmasına neden olan selde, evlerin istinat duvarları yıkıldı.

Sel sularının dolduğu bir vatandaşa ait ağılda ise 68 küçükbaş hayvan telef oldu. Bazı evlerin çatılarının şiddetli rüzgardan uçtuğu bölgede belediye ekipleri çalışma yaptı.

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