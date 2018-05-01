Emir Egesoy, AK LGBTİ'den ihraç edildi

AK LGBTİ Platformu, yazar ve televizyon programcısı Emir Egesoy’un, yönetimden ve platformdan ihraç edildiğini duyurdu. Egesoy “AK LGBTİ’deki diğer yöneticiler beni canım çocuğumdan ihraç etti. Bana haber dahi verilmedi” diyerek karara tepki gösterdi. Egesoy, kendisine yönelik karalama kampanyasının başlatılacağını ileri sürdü.

AK LGBTİ Platformu, yazar ve televizyon programı yapımcısı Emir Egesoy’un ihraç edildiğini duyurdu. AK LGBTİ’nin Twitter hesabından “AK LGBTİ yöneticisi olan Emir Egesoy yönetimden ve AK LGBTİ Platformun’dan ihraç edilmiştir. Tarafınca yapılan açıklamalar ve paylaşımlar AK LGBTİ’yi temsil etmemektedir. Bizler için yapmış olduğu çalışmalardan ötürü teşekkür ederiz” açıklaması yapıldı.

Emir Egesoy, AK LGBTİ Platformu'nun kararın ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. “AKLGBTİ’deki diğer yöneticiler beni canım çocuğumdan ihraç etti. Bana haber dahi verilmedi” diyen Egesoy, “Keşke ihraç ederken beni de arayıp haber verseydiniz" dedi.

"Karalama kampanyaları başlatacaklar"

Kararın ardından kendisine yönelik bir karalama kampanyasının başlatıldığını ileri süren Egesoy'un açıklaması şöyle:

Açıkçası bekliyordum bunu. Çünkü diğer yönetimler sanki aralarında anlaşmışlar, “Artık LGBTİ için hiçbir şey yapmayacağız” der gibiler. AKLGBTİ’nin tüm görsel tasarımında, işleyişe, bildirilerden duyurulara ve basına verilen olumlu demeçlere kadar benim emeğim var. Ama maalesef bunların hepsi hiçe sayılıyor. AKLGBTİ’yi, AKLGBTİ yapan bendim. Ben biliyorum ki, şimdi bana karşı bir karalama kampanyaları başlatacaklar. Efendim neymiş, benim ismim AKLGBTİ’nin önüne geçiyormuş. Siz kendiniz işlerimizden olduk demediniz mi? 'Fetö'cü "NOKTA" dergilerine kapak olurken siz EGO tatmin etmiyor, AKLGBTİ'nin önüne geçmiyordunuz değil mi? Kimse sormadan canlı yayınlarda röportaj verirken hiçte AKLGBTİ'nin önüne geçmiyordunuz. Ne oldu? Basın benden çok fazla söz ettiği için kıskandınız mı? Benim, Emir Egesoy AKLGBTİ yöneticisi diye haberler yaparken kendimi günah keçisi seçtiğimi hiç anlayamadınız mı? Zaten benim için AKLGBTİ değil, benimle birlikte çalışan diğer yöneticilerin yaptığı işler yüzünden bitmişti."