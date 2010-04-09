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Yaşam

Eminönü'ndeki Kadıköy iskelesi yenileniyor

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Eminönü'nde bulunan Kadıköy İskelesi'ni geleneksel Türk mimarisini esas alarak yeniden inşa ediyor.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), Eminönü'nde bulunan Kadıköy İskelesi'ni geleneksel Türk mimarisini esas alarak yeniden inşa ediyor.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul'un tarihi dokusunu yeniden inşa edilen iskelelerde yaşatmayı amaçladığı, bu kapsamda daha önce yenilenen iki iskeleye Eminönü'ndeki Kadıköy İskelesi'nin de eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 4 Nisan Pazar günü yıkımı gerçekleştirilen iskelenin, yaz sezonuyla birlikte yeni yüzüyle İstanbulluların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Kadıköy İskelesi de açılışları yapılan Hezarfen Ahmet Çelebi ve Evliya Çelebi iskeleleri gibi geleneksel Türk mimarisinin ön plana çıkarılacağı belirtilen açıklamada, 220 metrekare yolcu salonuna sahip olacak iskele tamamlanana kadar, yolcu geçişlerinin Hezarfen Ahmet Çelebi İskelesi'nden gerçekleştirileceği bildirildi.



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