Eminönü'nde yangın: 5 ölü



T24 - İstanbul Eminönü'de yanan 4 katlı binada 5 kişinin öldüğü belirlendi.





Eminönü Küçükpazar Küçükdolap Sokak'taki 4 katlı bir binada sabah 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında yükselen alevler, Beyoğlu'ndan da görüldü.



İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine vararak alevlere müdahale etti. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere sevkedildi. Söndürülen yangın sonrası binaya giren itfaiye ekipleri, 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.







