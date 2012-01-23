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Eminönü'nde yangın: 5 ölü

İstanbul Eminönü'de yanan 4 katlı binada 5 kişinin öldüğü belirlendi.

23 Ocak 2012 02:00


T24 - İstanbul Eminönü'de yanan 4 katlı binada 5 kişinin öldüğü belirlendi.  


Eminönü Küçükpazar Küçükdolap Sokak'taki 4 katlı bir binada sabah 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında yükselen alevler, Beyoğlu'ndan da görüldü.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine vararak alevlere müdahale etti. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere sevkedildi. Söndürülen yangın sonrası binaya giren itfaiye ekipleri, 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.



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