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EMİNÖNÜ'NDE VAPUR İZDİHAMI

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bayram'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı

23 Ağustos 2018 01:13

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bayram\'ın 2\'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı. Akşam saatlerinde, İstanbul\'un Avrupa Yakası\'ndan Anadolu Yakası\'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü İskelesi doldu taştı. Caddeye kadar taşan vapur kalabalığı geç saatlere kadar sürdü. 

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-Eminönü İskelesinde yaşanan izdiham
-Kalabalığın caddeye kadar taşması 
AKTÜEL
-Eminönü İskelesi
-Vapura binenler
-İskeledeki kalabalık


 

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