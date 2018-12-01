Eminönü'nde Milli Piyango kuyruğu 

Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) - MİLLİ Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyenler Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yılbaşı bileti almak isteyenler soğuk hava aldırış etmede, dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bilet alan bir kadının, büyük ikramiye kendisine çıktığın parayı yiyeceğini belirtirken bir diğer kadın ise \"Sülalemi ihya edeceğim\" dedi. Çocuklarıyla birlikte bilet almaya gelen bir kişi de, \"Çocuklarım ne isterse onu yapacağım\" diye konuştu.



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