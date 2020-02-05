Eminönü’ndeki balık ekmekçilerin tahliyesi durduruldu

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kira sözleşmesini yenilemediği balık ekmek satışı yapan teknelerin tahliye kararını durdurdu.

İBB, Eminönü'ndeki balık ekmek satışı yapan ve İBB'ye kira ödeyen teknelerin kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirterek Kasım 2019’da ihtarname göndermiş, tekne sahipleri de konuyu yargıya taşımıştı.

Konuyla ilgili dün görülen davanın ikinci duruşmasında, mahkeme 3 nolu tarihi balıkçı teknesinin tahliye kararını durdurdu. Tekne sahibi mahkemede yaptıkları savunmada, mağdur olduklarını belirterek bir yıllık kira bedelini ödemeye hazır olduklarını belirtti.

Tekne sahipleri senelerdir aynı yerde iş yaptıklarını belirterek tahliyenin durdurulmasını istedi. İBB ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, tekne sahipleri ile İBB arasındaki ‘kiracılık’ ilişkisinin sürdüğüne hükmederken karar emsal olarak gösteriliyor.

İBB, karara 2 haftalık süre içinde istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edebilecek.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satışı yapan teknelerine, kira kontratlarının sona ermesi üzerine, bulundukları alanı tahliye etmelerini bildirmişti. Bunun üzerine bir esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 Kasım'da, belediyenin talep ettiği işlemin, konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirterek, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Aynı mahkeme 5 Kasım'da verdiği kararda, davayı usulen reddederken, yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.

İdare mahkemesinin bu kararı üzerine Eminönü'nde balıkçılık yapan esnaf, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, kira sözleşmesinden doğan haklarına ilişkin tahliyenin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması talebinde bulunmuştu. Bu talebi değerlendiren mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vermiş, 17 Aralık’ta görülen duruşmada ise İBB kararına getirilen ihtiyati tedbir kararını, teminatsız olarak kaldırılmıştı.

TIKLAYIN | Eminönü’ndeki balıkçılara ilişkin yeni karar

TIKLAYIN | İBB, balık ekmekçilerin tahliyesini bekletme kararı almış