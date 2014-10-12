Emine Ülker Tarhan'ı istifa ettirdiler!

HDP'li Aysel Tuğluk'un hesabından sonra CHP'li Emine Ülker Tarhan'ın Twitter hesabı da hack'lendi.

Emine Ülker Tarhan'ın Twitter hesabını ele geçiren 'Mubarhack Tim' isimle hacker grubu, şunları yazdı:

CHP'nin bölücü terör örgütü pkk'ya karşı tutumundan dolayı partimden istifa ediyorum. İnönü zihniyeti hâlâ yaşıyor.

CHP, Atatürk'ün partisi olmaya devam edeceği gün, ben de tekrar geri döneceğim. Atatürk'ü sevmemenin "kişisel hak ve özgürlük" olduğu ülkede, kürtleri sevmemek en doğal hakkımızdır.

Atatürk'ü sevmemenin "kişisel hak ve özgürlük" olduğu ülkede, kürtleri sevmemek en doğal hakkımızdır."

CHA istifayı abonelerine geçti

Öte yandan hesaptan paylaşılan tweeti gerçek zanneden Cihan Haber Ajansı, istifayı son dakika olarak duyurdu.