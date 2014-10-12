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Politika

Emine Ülker Tarhan'ı istifa ettirdiler!

CHP Ankara milletvekili Emine Ülker Tarhan kendilerini 'milliyetçi hacker grubu' olarak tanımlayan bir grup tarafından hack'lendi

12 Ekim 2014 19:47

HDP'li Aysel Tuğluk'un hesabından sonra CHP'li Emine Ülker Tarhan'ın Twitter hesabı da hack'lendi.

Emine Ülker Tarhan'ın Twitter hesabını ele geçiren 'Mubarhack Tim' isimle hacker grubu, şunları yazdı:

CHP'nin bölücü terör örgütü pkk'ya karşı tutumundan dolayı partimden istifa ediyorum. İnönü zihniyeti hâlâ yaşıyor.

CHP, Atatürk'ün partisi olmaya devam edeceği gün, ben de tekrar geri döneceğim. Atatürk'ü sevmemenin "kişisel hak ve özgürlük" olduğu ülkede, kürtleri sevmemek en doğal hakkımızdır.

Atatürk'ü sevmemenin "kişisel hak ve özgürlük" olduğu ülkede, kürtleri sevmemek en doğal hakkımızdır."

 

CHA istifayı abonelerine geçti

 

Öte yandan hesaptan paylaşılan tweeti gerçek zanneden Cihan Haber Ajansı, istifayı son dakika olarak duyurdu.

 

 

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