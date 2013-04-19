Emine Ülker Tarhan'a BDP'den sert tepki

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken yazılı açıklama yaptı. "Çözüm karşıtı ulusalcı, tekçi zihniyet CHP'yi esir almaya çalışmaktadır" dedi.

CHP'ye yönelik "sürecin dışında kalmayın" çağrılarına sert karşılık alan BDP tepki gösterdi.

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın BDP'ye yönelik "sizleri, çok uluslu şirketlerin kiralık iktidarlarının maşası olmaktan vazgeçerek, yurttaşlarımızın haklarını savunan tutarlı ve omurgalı bir siyasete davet ediyorum" açıklamasını hedef aldı.

"BDP'yi suçlamak, BDP'nin çalışmalarını görmemek siyasi körlüktür, gerçekleri saptırmadır. CHP sözcüsü partimize karşı takındığı bu hasmane tutumu derhal terk etmelidir" tepkisini gösterdi.

Baluken, "Gerek CHP içindeki sosyal demokrat siyasetçilerin gerekse tabanının barışa dair beklentileri statükocu, ulusalcı, milliyetçi, tekçi, vesayetçi zihniyet tarafından engellenmektedir" ifadesini de kullandı. "Bizim önerimiz ve çağrımız CHP içindeki gerçek sosyal demokratlaradır" dedi.