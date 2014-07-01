Emine Ülker Tarhan: Halkın Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığını desteklemeyen CHP’nin ulusalcı kanadının alternatif adayı olarak adı geçen Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, “Milletvekili arkadaşlarımın ve halkımın desteği beni yüreklendiriyor. Halkın adayı olmaktan onur duyarım. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmem büyük onurdur” dedi.

CHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından yaşanan görüş ayrılığında muhaliflerin adayı olarak öne çıkan Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan "aday değilim" açıklaması yapmıştı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı isyan bayrağı açan 5 CHP'li vekilin aday gösterdiği Emine Ülker Tarhan, TBMM'de açıklama yaptı. İhsanoğlu'nun adaylığına imza vermeyen CHP milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelen Tarhan, toplantı çıkışı yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Milletvekili arkadaşlarımın ve halkımın desteği beni yüreklendiriyor. Halkın adayı olmaktan onur duyarım. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmem büyük onurdur."

Baykal kanadı karşı çıkmıştı

CHP’de Ekmeleddin İhsanoğlu ismi için imza vermeyen, 21 vekil içinde aralarında eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın da olduğu 12-13 ismin, alternatif bir adaya imza vermeyeceğini iletmesi üzerine alternatif aday çıkarılması ihtimali de zayıflamıştı.