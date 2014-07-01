T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emine Ülker Tarhan: Halkın Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım

Tarhan: Milletvekili arkadaşlarımın ve halkımın desteği beni yüreklendiriyor. Halkın adayı olmaktan onur duyarım. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmem büyük onurdur

01 Temmuz 2014 14:25

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığını desteklemeyen CHP’nin ulusalcı kanadının alternatif adayı olarak adı geçen Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, “Milletvekili arkadaşlarımın ve halkımın desteği beni yüreklendiriyor. Halkın adayı olmaktan onur duyarım. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmem büyük onurdur” dedi.

CHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından yaşanan görüş ayrılığında muhaliflerin adayı olarak öne çıkan Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan "aday değilim" açıklaması yapmıştı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı isyan bayrağı açan 5 CHP'li vekilin aday gösterdiği Emine Ülker Tarhan, TBMM'de açıklama yaptı. İhsanoğlu'nun adaylığına imza vermeyen CHP milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelen Tarhan, toplantı çıkışı yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Milletvekili arkadaşlarımın ve halkımın desteği beni yüreklendiriyor. Halkın adayı olmaktan onur duyarım. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmem büyük onurdur."

 

Baykal kanadı karşı çıkmıştı

 

CHP’de Ekmeleddin İhsanoğlu ismi için imza vermeyen, 21 vekil içinde aralarında eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın da olduğu 12-13 ismin, alternatif bir adaya imza vermeyeceğini iletmesi üzerine alternatif aday çıkarılması ihtimali de zayıflamıştı.

 

ETİKETLER

emine ülker tarhanchpcumhurbaşkanı adayıçatı adayekmeleddin ihsanoğluhaber

İlgili Haberler

CHP'de alternatif Köşk adayı Baykal'a takıldı

CHP'de Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı olan vekillerden toplanması beklenen 21 imza için yeterli sayıya ulaşılamadığı öğrenildi

CHP'de Emine Ülker Tarhan 'aday değilim' dedi

CHP'li Şevki Kulkuloğlu, Twitter'dan Emine Ülker Tarhan'ın aday olmayacağını kendisine söylediğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24