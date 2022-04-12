Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybeden ve tutuklu oğlu için adalet isteyen Emine Şenyaşar’a bir soruşturma daha açıldı. Bu soruşturma ile Şenyaşar hakkında açılan soruşturma sayısı 15’e yükseldi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar'ın Urfa Adliyesi önündeki Adalet Nöbeti, 400 gündür sürüyor.

Mezopotamya Ajası'nda yer alan habere göre, Anne Emine Şenyaşar, "Hakaret" soruşturması nedeniyle sabah saatlerinde Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne avukatıyla giderek bir kez daha ifade verdi. Anne Şenyaşar'a adliye önündeki bir nöbette AK Partili İbrahim Halil Yıldız'a "hakaret" ettiği için soruşturma açıldı.

15'inci soruşturma

Hakkında açılan 15'inci soruşturmaya ilişkin konuşan Emine Şenyaşar, adaletin olmadığını ve kendilerine zulüm yapıldığını söyledi. Anne Şenyaşar, "Oğlum Fadıl'ı bırakın. Ben burada oruçlu halimle nöbet tutup, adalet talep ediyorum. Emine (Cumhurbaşkanının eşi) ve Erdoğan nasıl rahat uyuyabiliyorlar. Hiç mi sesim onlara gitmiyor? Hiç mi rüyalarına girmiyorum? Artık yeter, Fadıl'ımı bırakın" diye seslendi.

400 gündür evini ve torunları bırakarak adliye önünde "Adalet" talep ettiğini vurgulayan Şenyaşar, "Çocuklarım ne yaptı? Kendi dükkanlarındaydı. Niye öldürdüler? İfademde bana niye burada oturuyorsun dediler. Ferit'i, beni dövdüler. Nezarethaneye götürdüler. Oğlum bırakılmayana kadar, ölürsem bile buradan kalkmayacağım" ifadelerini kullandı.

İfade sonrası Urfa Adliyesi önüne gelen Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyar'ın nöbeti eylemi devam ediyor.

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