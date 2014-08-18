Emine Şenlikoğlu: Dondurma reklamları fuhşiyatı normal gösteriyor

Muhafazakâr yazar Emine Şenlikoğlu, dondurma reklamlarının ‘fuhşiyatı‘ meşru gösterdiğini savunup, ‘rezil’ diye nitelendirdiği ürünleri alanların hepsinden ‘ahirette’ davacı olacağını söyledi.

Şenlikoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı dondurma firmalarının amacının satış yapmak değil, ‘rezilliği ve fuhşıyatı’ normal göstermeye çalışmak olduğunu öne sürdü.

Gelen tepkiler üzerine bir süre sonra yeni açıklamalarda bulunan Şenlikoğlu, fuhşa karşı olanlara “Onların aklı fikri oralarda” denilerek ‘kulp’ takıldığını savundu. “Bunlar aşırı zalim, insan bu kadar nasıl şerefsiz olur” diyen muhafazakâr yazar, dondurma yeme biçimini değil, reklamları eleştirdiğini ifade etti.

Dondurma reklamlarına ilişkin ‘fuhuş’ içerikli mesajlarına yönelik tepkiler sürünce Şenlikoğlu, Twitter hesabından “Değerli takipçilerim, biraz şirazeden çıktım” mesajı vererek özür diledi.