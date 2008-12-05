Emine Hanım için Çankaya yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan arasındaki soğukluk devam ediyor.



Bugüne kadar Çankaya Köşkünde verilen yemek, resepsiyon ve törenlere katılmayan Emine Erdoğan’ın bu tavrı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri için düzenlenen programda da devam etti. Erdoğan törene yalnız katıldı ve Hayrünnisa Gül ile yan yana oturdu. Konukların büyük bölümü ise bu ödül törenine eşleriyle birlikte geldi.



Abdullah Gül, yaklaşık 16 ay önce Cumhurbaşkanı seçilerek Çankaya Köşkü’ne çıktı. Hayrünnisa Gül ise Köşk’te türbanıyla ilk kez 29 Ekim 2007’deki Cumhuriyet Bayramı davetinde ev sahipliği yaptı. Başbakan’ın eşi Emine Erdoğan bu ilk davete katılmadı. Daha sonra da Çankaya Köşkünde verilen tüm resepsiyon ve davetlere de gitmedi.



ALİYEV DAVETİ: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev onuruna Kasım ayı başında Çankaya Köşkü’nde akşam yemeği verdi. Başbakan Erdoğan Köşk’teki yemeğe yalnız katıldı. Köşk’e gitmeyen Emine Erdoğan bir gün sonra Aliyev çiftini Başbakanlık Konutu’nda öğle yemeğiyle ağırladı.



SUDAN’DA DA YALNIZ: 21 Ocak 2008’de ise Türkiye’de tartışmalı biçimde ağırlanan Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan Ahmet el Beşir ve eşi Widad Babikir onuruna verilen akşam yemeğine Emine Erdoğan yine katılmadı.



İNGİLTERE KRALİÇESİ: Emine Erdoğan, İngiltere Kraliçesi Elizabeth onuruna verilen Çankaya’daki yemeğe de yine katılmadı. Başbakan’ın eşinin, İngiltere’nin Kraliçesi ile bir araya gelmesi için bir formül geliştirildi. Emine Erdoğan, Kraliçe Elizabeth’in doğum günü şerefine İngiliz Sefareti’nde düzenlenen partiye katıldı. Bu partiye Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül katılmadı.



SURİYE DAVETİ: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi bu yılın Ekim ayında Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette Emine Erdoğan Çankaya’ya çıkmadı. Cumhurbaşkanı Gül, Esad onuruna Çankaya Köşkü’nde yemek verirken aynı saatlerde eşi Hayrünissa Gül de, Esma Esad’ı Dışişleri Konutu’nda ağırladı. Emine Erdoğan bu yemeğe de katılmadı ve daha sonra Esma Esad için İstanbul Feriye Lokantasında ayrı bir yemek verdi.

29 EKİM: Emine Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkmama yönündeki tavrı bu yıl 29 Ekim resepsiyonunda da sürdü.



İKİ KEZ BULUŞTULAR: Emine Erdoğan ile Hayrünnisa Gül bugüne kadar sadece iki kez buluştular. Bu buluşmalar da Çankaya Köşkü dışında gerçekleşti. Emine Hanım ile Hayrünnisa Gül basına yansıyan küs iddiaları üzerine 18 Aralık 2007’de Konya’da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerinde eşleri ile birlikte katıldılar. Emine Erdoğan ve Hayrünnisa Gül, tören boyunca sohbet etti.



İkinci buluşma da 20 Mayıs 2008’de yine Çankaya dışında gerçekleşti. Bayan Gül, Türkiye’ye gelen Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in eşi Margit Fischer onuruna Dışişleri Konutu’nda davet verdi. Bu davete Emine Erdoğan katıldı.

