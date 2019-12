-EMİNE ERDOĞAN'IN MODACISI DÜNYANIN GÖZDESİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Türk modacı Elif Kavakçı, (35), ABD'deki tasarımlarıyla Müslüman kadınların gözde modacıları arasında yer alıyor. Modacı Elif Kavakçı AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleştiklerini anlatarak, işletme ve moda tasarımı üzerine eğitim aldığını söyledi. ABD'deki bir tıp merkezinde görev yapan Dr. Bekir Tanrıöver ile evli olan ve Jana (10) ile Sidra (5) adında iki kızı bulunan Kavakçı, 2008 yılında ABD'deki bir kadın vakfının teklifi üzerine moda dünyasına ilk adımını attı. ''Covered in Style - Stile Bürünmüş'' adını verdiği koleksiyonunu ilk kez Dallas'ta düzenlenen bir defilede sergileyen Kavakçı, özgün tasarımlarıyla dikkatleri üzerine toplayarak büyük alkış aldı. Bu defilenin ardından ''Kavakçı Couture'' adını taşıyan markasıyla kişiye özel tasarımlar yaptığını dile getiren Elif Kavakçı, seçkin bir müşteri grubu ile çalıştığını vurguladı. ABD ve Türkiye'de 200'den fazla müşterisi olduğunu bildiren Kavakçı, internette ''hijabitopia'' adıyla oluşturduğu blog sayfasıyla da dünyanın dört bir yanında yaşayan tesettürlü kadınlara her fırsatta moda trendleri hakkında çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. -KADINLARIN MESLEKLERİNE GÖRE KIYAFET TASARIMI- Tesettürlü Türk kadınlarının giyim tarzlarını yakından takip ettiğini belirten Kavakçı, zaman içinde başı örtme stilinin değiştiğine dikkate çekerek, sözlerine şöyle devam etti: ''Her kadının giydiği kıyafet kendi havasını ve ruhunu temsil ediyor. Tesettürlü kadınların giyim tarzı daha çok dikkat çekiyor ve daha çok eleştiriliyor. Hepimiz farklı yaratılmışız. Bu sebeple kıyafet seçimleri de farklı oluyor. Moda tasarımlarında inanç çerçevesinde kişinin vücut yapısına, siluetine ve yaşam tarzına uygun olmasına dikkat ediyoruz. İş kadınıysa çalıştığı ortama, spor öğretmeniyse ona göre kıyafet tasarımı yapmaya çalışıyoruz.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN'IN MODACISI- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için de özel kıyafetler tasarladığını ifade eden modacı Elif Kavakçı, ''Çok güzel bir tarzı olan Emine Hanım'ın giyimini hayat tarzına göre tasarlıyorum'' dedi. Emine Erdoğan'ın giyim stilini çok beğendiğini vurgulayan Kavakçı, ''Kendine yakışanı giyiyor. Eski Başbakan eşlerine baktığımızda onun çok daha parladığını düşünüyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan için de özel tasarım yaptığını anlatan Kavakçı, ''Kendisi sade ve dikkatli seçimler yaparak giyiniyor. Uzun boylu, ince bir hanımefendi olduğu için giydiği kıyafeti kendine yakıştırıyor'' dedi. -TASARIMLARININ TAMAMINI ANKARA'DAKİ TERZİ DİKİYOR- New York ve Dallas'ın yanı sıra Ankara ve İstanbul'da da ofisleri bulunduğunu anlatan Elif Kavakçı, tasarımlarının tamamını ismini açıklamadığı Ankara'da bulunan bir Türk terzinin diktiğini söyledi. Amerika'daki müşterileri için tasarladığı kıyafetlerin de Türkiye'de dikildiğini bildiren Kavakçı, yaşadığı ülkede Ankara'daki terzisi kadar kaliteli dikiş yapan bir usta bulamadığını vurguladı. -JUSTIN TIMBERLAKE'İN FOTOĞRAFÇISINI GİYDİRİYOR- Aralarında Justin Timberlake'in de bulunduğu pop starların fotoğrafçısı olarak tanınan Nicole Queen'in bir süre önce İslam'ı seçerek Müslüman olduğunu hatırlatan Kavakçı, ''ABD'deki müşterilerim arasında Queen de bulunuyor'' diye konuştu. Ablası Merve Kavakçı'nın da kıyafetlerini kendisinin tasarladığını dile getiren Elif Kavakçı, ''Ablamın kıyafetlerinden etkilenerek onun stilinde giyinen genç kızlar oldu. Hatta bir çok tesettür firması onun giydiği kıyafetlerin benzerlerini üretti'' dedi. Müşterileri arasında Türkiye'deki bir çok siyasetçi eşinin de yer aldığını dile getiren Kavakçı, ABD'de de Müslüman olmayan bir çok kadının tasarımlarını beğendiğini ve giymek istediklerini söyledi. -10 SANİYEDE ÖRTÜLEBİLEN BAŞÖRTÜSÜ: COMFIJAB- Moda tasarımlarının BBC televizyonu tarafından da tüm dünyada ekranlara taşındığını belirten Elif Kavakçı, imzasını taşıyan ''ilk tesettürlü binici kıyafeti''nin de büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bunun yanı sıra ''Comfijab'' adını verdiği 10 saniyede örtülebilen başörtüsünün de tesettürlü kadınlar tarafından büyük beğeni gördüğünü anlatan Kavakçı, şöyle konuştu: ''Kadınların ipek başörtüsünü ütüleyip, içine bone giyip, bir çok yerden iğneleyerek takmaları uzun sürüyor. Comfijab sıra dışı özelliğiyle tüm bu basamakları elemiş oluyor. Bir kadın Comfijab ile 10 saniye içinde başını örtüp dışarı çıkıyor. Türkiye'de sadece kendi müşterilerimize sattığımız bu başörtüsünün seri üretimine geçmeyi düşünüyoruz ama ekibimizi büyütmemiz gerekiyor. Bu yönde gelen çok sayıdaki işbirliği teklifini değerlendiriyoruz.'' Kavakçı, Comfijab'ın günlük yaşamın yanı sıra ata binen, spor yapan kadınlar ile gelinlik ve mezuniyet töreni kıyafetlerinde bonesiz, iğnesiz ve ütüsüz kullanabilecek özelliğe sahip olduğunu bildirdi. -TESETTÜRDE BU YAZIN MODASI FISTIK YEŞİLİ- Tasarımlarında kaliteli kumaşlar kullandığını ve vücut hatlarına uygun sade stiller oluşturduğuna vurgu yapan Kavakçı, şu önerilerde bulundu: ''Tek renk ve uzun başörtüler kadınların yüz hatlarını daha güzel gösteriyor. Bir modacı olarak benim tavsiyem, çok desenli kıyafet ve başörtülerinden uzak durulmalı. Sade renkler seçilmeli. Fıstık yeşili, pudra rengi, pastel tonlar, mavi ve beyaz renkler bu yazın trendleri olacak. 2011 tasarımlarım arasında 'üç etek modeli'nin günümüze modernize edilmiş pembe bir kıyafetimiz var. Bunun dışında kaftan tasarımlarımız var. Ama daha çok 21. yüzyılın modern tasarımları dikkat çekiyor. Bu arada hem kıyafette, hem makyajda sadelik olmalı. Kadınlar mutlaka kendilerine uygun kıyafetleri giymeli. Kıyafetlere göre de takı ve aksesuar önerisinde bulunuyoruz.'' Modacı Elif Kavakçı, tasarımlarından oluşan bir kreasyonu düzenleyeceği bir defileyle Türk kadınlarının beğenisine de sunmak istediğini sözlerine ekledi.