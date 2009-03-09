Emine Erdoğan'dan Evrensel'e dava

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu, Evrensel gazetesinde yayımlanan 'İki Emine' başlıklı haberle ilgili olarak yasal yollara başvuracaklarını bildirdi.



Cemaloğlu, yaptığı açıklamada, Evrensel gazetesinin 7 Mart Cumartesi günkü nüshasında "İki Emine" başlığıyla "Emine Erdoğan ile ilgili olarak gerçeği yansıtmayan bir haber yayımlandığını" kaydetti.



"Haberde yer alan ifadelerin baştan sona gerçek dışı, yalan, iftira olduğu" savunulan açıklamada, şunlara yer verildi:



"Sayın Emine Erdoğan, adı geçen (deri ürünleri satan bir firmanın) fabrikasına hiçbir zaman gitmemiştir ve fabrika önünde eylem yapan Emine Arslan isimli bayanı görmezden gelmesi de asla söz konusu değildir. Sayın Emine Erdoğan'ın hayal mahsulü bir habere konu edilmesi hukuk düzeninin himaye etmeyeceği kötü niyetli bir davranıştır.



Sayın Emine Erdoğan, söz konusu haberde lüks ve sefahat içerisinde yaşayan ve insanların sorunlarına karşı kayıtsız kalan biri olarak yansıtılmıştır. Bir insana yapılabilecek bundan büyük bir haksızlık, hakaret ve iftira düşünülemez. Ayrıca Başbakanın eşi olmak dışında hiçbir siyasi yapı içinde yer almayan müvekkilimin özel yaşamının gerçek dışı bir iddia ile siyasi malzeme yapılması ahlak dışıdır. Çizilen bu gerçek dışı çirkin tablo ile Sayın Emine Erdoğan toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmıştır.



Müvekkilimizi zor durumda bırakma amacına matuf, hiçbir dayanağı olmayan, tamamen gerçek dışı bu haber nedeniyle yasal yollara başvuru hakkımızı kullanacağız."

